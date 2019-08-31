Огромная пробка образовалась на выезд из Владивостока
Днем 31 августа на выезде из Владивостока образовалась огромная пробка из-за ДТП возле "Фетисов Арены" на Спутнике. Затор начинается с Океанской, сообщают очевидцы. Самое печальное, что объездных путей нет. Шаморовская трасса до сих пор закрыта из-за последтсвий сильных дождей.
По предварительной информации, в ДТП пострадало два автомобиля - "Рав4" и "Паджеро Джуниор".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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