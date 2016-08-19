Воздушное пространство над Владивостоком закроют на время ВЭФ

В связи с подготовкой и проведением пятого Восточного экономического форума с 3 по 6 сентября воздушное пространство над Владивостоком закрывается для всех видов воздушных судов.

Как сообщили в администрации Приморского края, в этот период запрещено использование воздушного пространства над дальневосточной столицей всеми видами летательных аппаратов.

«Исключение составят литерные, обеспечивающие безопасность мероприятий форума и Российской Федерации, а также воздушные суда, следующие по центральному расписанию, и чартерные суда, доставляющие участников», – пояснили в ведомстве.

Напомним, юбилейный Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]