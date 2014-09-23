Тайфун N13 угрожает Приморью?
В Тихом океане возник тринадцатый в этом сезоне тропический циклон. Он получил название LINGLING, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт корейской метеоадминистрации.
По предварительным данным этого ресурса, тайфун двинется от берегов Филиппин в сторону Приморского края. 7 сентября он достигнет Корейского полуострова.
В дальнейшем, по данным интерактивной карты погоды windу.tv, тайфун LINGLING выйдет на юг Приморья и вызовет ливневые дожди во Владивостоке.
При этом, стоит отметить, что приморские синоптики пока не подтверждают подобное развитие событий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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