Тайфун N13 угрожает Приморью?

В Тихом океане возник тринадцатый в этом сезоне тропический циклон. Он получил название LINGLING, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт корейской метеоадминистрации.

По предварительным данным этого ресурса, тайфун двинется от берегов Филиппин в сторону Приморского края. 7 сентября он достигнет Корейского полуострова.

В дальнейшем, по данным интерактивной карты погоды windу.tv, тайфун LINGLING выйдет на юг Приморья и вызовет ливневые дожди во Владивостоке.

При этом, стоит отметить, что приморские синоптики пока не подтверждают подобное развитие событий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru