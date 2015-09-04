Около 30 соглашений подпишет администрация Приморья на ВЭФ

Губернатор Приморья Олег Кожемяко возглавит делегацию администрации края, которая примет участие в мероприятиях пятого Восточного экономического форума 4-6 сентября во Владивостоке. Глава региона, его заместители и руководители профильных департаментов проведут встречи с представителями крупных банков России, отечественных и зарубежных компаний для обсуждения вопросов инвестиционного и экономического сотрудничества с Приморьем.

Как отметили в краевом департаменте экономики и развития предпринимательства, на «полях» ВЭФ-2019 администрация Приморья планирует заключить около 30 соглашений.

Как сообщили в администрации края, с ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» будет подписано несколько соглашений о сотрудничестве по проектам строительства Артемовской ТЭЦ–2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2. Их реализация позволит обеспечить надежное электро- и теплоснабжение потребителей на данных территориях.

Соглашение о реализации проекта по строительству Владивостокской кольцевой автодороги с применением механизма государственно-частного партнерства будет подписано с АО «ВЭБ-инфраструктура». В планах также – закрепление договоренностей о создании на базе Технопарка «Русский» регионального оператора фонда «Сколково», деятельность которого будет направлена на развитие и поддержку технологического предпринимательства.

Планируется также заключить соглашения по созданию инфраструктуры и реализации в Приморье проекта «Умный город», о развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей, о строительстве ледовой арены для керлинга, спортивно-базового комплекса «Керлинг-центр» и горнолыжного курорта «Синяя сопка», с Фондом содействия реформированию ЖКХ – о финансовой поддержке мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры края.

Для развития и активного внедрения механизма государственно-частного партнерства и концессий будут подписаны соглашения о сотрудничестве между Администрацией Приморского края и кредитными организациями (ДОМ.РФ, Банк ВТБ (ПАО), ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», ПАО «Сбербанк России», АО «Газпромбанк» и другими.

Напомним, Восточный экономический форум проводится ежегодно согласно Указу Президента России Владимира Путина. Основная тема ВЭФ в 2019 году – Национальная программа развития Дальнего Востока.

Традиционно центральным событием форума станет пленарное заседание 5 сентября, в котором примут участие Президент Российской Федерации Владимир Путин, Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]