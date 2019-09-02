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Скорая не смогла проехать к пациенту по размытой дороге во Владивостоке

Фото: dps.control

Из-за размытой дороги скорая помощь не смогла подъехать к дому на улице Нейбута.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps.control, 1 сентября машина скорой помощи не смогла подъехать к дому по улице Нейбута, 81,а. Местный житель вызвался помочь медикам, с помощьью лебедки и своего внедорожника вытянул скорую.

Однако врачам скорой помощи пришлось добираться к пациенту пешком.

"Так же едут пожарные и мусорные машины, по другой дороге они не могут проехать, потому что там теплотрассы", - рассказывает автор ролика.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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