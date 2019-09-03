На "Улице Дальнего Востока" завершается строительство павильонов - представителей регионов. Видеорепортаж Дарьи Орловой
На набережной ДВФУ завершается стройка павильонов выставки «Улица Дальнего Востока». Ливни, которые обрушились на Приморье, не помешали участникам Восточного экономического форума возвести конструкции. Сейчас завершается наладка оборудования и подрядчики готовятся сдать объекты. Чем удивит посетителей «Улица Дальнего востока»?
Настоящие юрты, кит, рассекающий морскую волку. Каждый из регионов рассказывает, какие возможности предоставляет территория. Природные красоты, рабочие места, инфраструктура и возможности для самореализации.
Константин Богданенко, Вице-губернатор Приморского края: «Для того, чтобы люди выбирали место жизни - Приморье, они должны понимать, что здесь хорошо жить и хорошо работать. Вот как раз иллюстрирование этих возможностей сейчас сконцентрировано в павильоне Приморского края. Есть зона, посвященная крупнейшим работодателям, есть зона, где помимо крупных предприятий, которые уже сейчас работают в Приморском крае или в ближайшем будущем появятся, рассказывается о том, как просто и легко стать предпринимателем Приморского края. И какие возможности перед предпринимателями открываются».
Одним из главных экспонатов Приморского края станет инвестиционная карта. На ней отмечены значимые реализуемые проекты и производства.
А еще в павильоне Приморья можно будет полетать на воздушном шаре. Правда, виртуально. В очках будут показывать фильмы о красотах Приморья, а для реалистичности можно будет забраться в настоящую гондолу. Она, кстати, во время трансляции будет еще и двигаться.
А Сахалин предложит полетать на тренажере-параплане и насладиться островными пейзажами. Особое место в павильоне займет стенд с реализованными инвестиционными проектами: глубокая переработка рыбы, угольная промышленность, сельское хозяйство, туризм, добыча нефти и другие.
Алексей Белик, председатель Правительства Сахалинской области: «На территории Сахалинской области мы сформировали все необходимые условия в рамках положительного инвестиционного климата для того, чтобы проекты, реализуемые, были успешные и в дальнейшем давали импульс развития экономики в целом».
Камчатский край угостит морскими деликатесами. В павильоне Магаданской области можно будет попробовать свои силы в золотодобыче. Впервые в этом году в «Улице Дальнего Востока» принимают участие Бурятия и Забайкальский край. Выставка пройдет с 3 по 8 сентября. В последний день набережная ДВФУ будет открыта для всех желающих.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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