На набережной ДВФУ завершается стройка павильонов выставки «Улица Дальнего Востока». Ливни, которые обрушились на Приморье, не помешали участникам Восточного экономического форума возвести конструкции. Сейчас завершается наладка оборудования и подрядчики готовятся сдать объекты. Чем удивит посетителей «Улица Дальнего востока»?

Настоящие юрты, кит, рассекающий морскую волку. Каждый из регионов рассказывает, какие возможности предоставляет территория. Природные красоты, рабочие места, инфраструктура и возможности для самореализации.

Константин Богданенко, Вице-губернатор Приморского края: «Для того, чтобы люди выбирали место жизни - Приморье, они должны понимать, что здесь хорошо жить и хорошо работать. Вот как раз иллюстрирование этих возможностей сейчас сконцентрировано в павильоне Приморского края. Есть зона, посвященная крупнейшим работодателям, есть зона, где помимо крупных предприятий, которые уже сейчас работают в Приморском крае или в ближайшем будущем появятся, рассказывается о том, как просто и легко стать предпринимателем Приморского края. И какие возможности перед предпринимателями открываются».

Одним из главных экспонатов Приморского края станет инвестиционная карта. На ней отмечены значимые реализуемые проекты и производства.

А еще в павильоне Приморья можно будет полетать на воздушном шаре. Правда, виртуально. В очках будут показывать фильмы о красотах Приморья, а для реалистичности можно будет забраться в настоящую гондолу. Она, кстати, во время трансляции будет еще и двигаться.

А Сахалин предложит полетать на тренажере-параплане и насладиться островными пейзажами. Особое место в павильоне займет стенд с реализованными инвестиционными проектами: глубокая переработка рыбы, угольная промышленность, сельское хозяйство, туризм, добыча нефти и другие.

Алексей Белик, председатель Правительства Сахалинской области: «На территории Сахалинской области мы сформировали все необходимые условия в рамках положительного инвестиционного климата для того, чтобы проекты, реализуемые, были успешные и в дальнейшем давали импульс развития экономики в целом».

Камчатский край угостит морскими деликатесами. В павильоне Магаданской области можно будет попробовать свои силы в золотодобыче. Впервые в этом году в «Улице Дальнего Востока» принимают участие Бурятия и Забайкальский край. Выставка пройдет с 3 по 8 сентября. В последний день набережная ДВФУ будет открыта для всех желающих.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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