Плавучий отель для гостей ВЭФ прибыл во Владивосток. Видеорепортаж Ольги Катренко
У причала Морского вокзала Владивостока впервые в своей судовой истории встал отель на воде «Коста Венеция». Лайнер пришвартовался сегодня рано утром. А завтра начнет принимать гостей пятого Восточного экономического форума. Для участников ВЭФ, он на три дня станет домом.
Новейшее круизное судно было недавно спущено наводу — в марте 2019 года. Обслуживание на борту соответствует стандартам пятизвездного отеля: с континентальными завтраками, библиотекой и возможностями для подготовки к докладам и пресс-конференциям.
На «Коста Венеция» пройдет и торжественный прием по случаю открытия Восточного экономического форума.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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