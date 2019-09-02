На Восточном экономическом форуме в 2018 году «Терминал Астафьева» заключил соглашение с одним из лидеров финансовой отрасли – ВТБ. Сегодня, ровно через год порт успешно реализует подписанное соглашение, последовательно выполняя переход на закрытую перевалку угля. В настоящее время на предприятии идет второй этап, который завершится уже в следующем году.

Сегодня «Терминал Астафьева» реализует в Находке второй этап перехода на закрытую перевалку угля. Соглашение о финансировании этих работ подписали на форуме 2018 года заместитель председателя правления ВТБ Денис Бортников и генеральный директор порта Руслан Кондратов. «Терминал Астафьева» в Находке создаёт новую экологически безопасную систему перевалки угля, привлекая признанных авторитетов в этой сфере. Концепцию проекта разработала японская компания Marubeni.

Эйджи Окада, представитель корпорации Marubeni: «На основе наших технико-экономических исследований будет осуществляться этот экологически чистый, уникальный проект».

В июне порт заключил контракт и с испанской компанией «ГАПТЭК» о строительстве «Терминалом Астафьева» первого на Дальнем Востоке закрытого навеса над территорией предприятия. Он надежно укроет зону выгрузки вагонов. Крытые купольные хранилища сконструируют к 2022 году. На «Терминале Астафьева» говорят, что полученным опытом строительства смогут воспользоваться и другие стивидорные компании города.

Руслан Кондратов, генеральный директор ОАО «Терминал Астафьева»: «Начинаем строить закрытый купол над железнодорожной составляющей. Я думаю, в течение года мы его построим».

Сегодня на предприятии завершается сооружение опор, идёт строительство навеса, собирается конвейерная линии закрытого типа для подачи угля на причал. Начала работать телескопическая судопогрузочная машина «Телестак», которая обеспечивает безопасную для морской акватории и окружающей среды погрузку угля. Заключение таких соглашений на площадках Восточного экономического форума между «Терминалом Астафьева» и партнёрами позволяют эффективно выполнять поручения президента страны о переходе на закрытую перевалку угля и увеличении его экспорта в страны АТР.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]