«Горячий» клип певицы из Приморья набрал миллионы просмотров в соцсетях
Восходящая звезда поп-латино Ксения Луговая (KAYA) выпустила новый клип на песню «Локо Локо». Трек «Локо Локо» уже «взорвал» социальную сеть Tik Tok, набрав 5,3 миллиона просмотров за неделю. В Youtube его посмотрели уже 600 тысяч человек, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на prim.news.
«Локо Локо» — это видео о страсти, любви и женской мести. По сюжету героиня показывает мужчине, что она, как и любая другая девушка, всё видит и чувствует намного острее, чем он может себе представить. Его мимолетный холодный взгляд или обман она готова превратить в пепел, абсолютно не жалея ни о чём. Бурлящие чувства героиня выплескивает в танце, который говорит сам за себя.
Ксения Луговая родилась 26 июля 1989 года в городе Находка Приморского края. В 17 лет Ксения переехала в Москву, где окончила Московский педагогический государственный университет по специальности «Менеджмент организаций». Учебу в ВУЗе Ксении удавалось совмещать с работой в ресторанном бизнесе, и впоследствии вся ее основная карьера была связана именно с этим направлением. Сейчас Ксения – успешный ресторатор Москвы, владелица сети модных заведений «Дед Пихто».
В 2015 году Ксения Луговая дебютировала уже как актриса в нашумевшем телесериале «Неподсудные», где сыграла помощницу Бориса Березовского. В этом же году Ксения выпускает свой первый альбом «Верю». Песни из этого альбома зазвучали на различных радиостанциях FM-диапазона- «Романтика», «Дача», «Шансон», «Весна», «Такси», «Восток» и др.
В данный момент Ксения записывает свой второй сольный альбом.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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