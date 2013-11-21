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Миловидная продавщица с подельницей разыскиваются во Владивостоке

Хозяева магазина "Пивной" на улице Ильичева во Владивостоке разыскивают брюнетку и блондинку, которые обворовали их заведение, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию, поступившую на WhatsApp редакции. В обеденное время девушки забрали всю кассу, в общей сложности около 30 тысяч рублей, набили пивом два полных пакета и покинули торговое заведение

"Одна не очень хорошая тетенька устроилась работать продавцом в магазин. А меньше чем через неделю вынесла кассу и пивас прихватила. Видео материалы прилагаю", - написал обиженный владелец.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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