Миловидная продавщица с подельницей разыскиваются во Владивостоке
Хозяева магазина "Пивной" на улице Ильичева во Владивостоке разыскивают брюнетку и блондинку, которые обворовали их заведение, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на информацию, поступившую на WhatsApp редакции. В обеденное время девушки забрали всю кассу, в общей сложности около 30 тысяч рублей, набили пивом два полных пакета и покинули торговое заведение
"Одна не очень хорошая тетенька устроилась работать продавцом в магазин. А меньше чем через неделю вынесла кассу и пивас прихватила. Видео материалы прилагаю", - написал обиженный владелец.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
04.05.2019 Во Владивостоке разыскивается "Карлсон", ограбивший супермаркет (видео)
-
28.08.2017 Приморец похитил у пожилого арсеньевца две тысячи рублей
-
16.11.2016 Во Владивостоке бабушка-"фокусница" обманула продавца алкомаркета и попала на видео
-
25.03.2016 Продавец-консультант похитил из магазина деньги и сотовые телефоны
-
29.09.2014 Во Владивостоке продавщица магазина обратила в бегство вооруженных грабителей
-
21.11.2013 Во Владивостоке розыскивается вооруженный преступник
Добавить комментарий