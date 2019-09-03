Главная культурная площадка юбилейного Восточного экономического форума готова к приёму гостей. Сегодня завершились последние приготовления «Улицы Дальнего Востока». 11 выставочных павильонов растянулись на несколько километров. Первым гостем на Университетской набережной стал полпред президента Юрий Трутнев.

Исконно-русский напиток, который лечит хронические заболевания. Рядом - благородный прилавок с мёдом. И всё продукты, произведённые в «Дальневосточной деревне». Так на «Улице Дальнего Востока» назвали уголок гектарщиков. Здесь они и плодами работы делятся, и опытом участия в программе.

На такое же расстояние от деревенской экспозиции растянулась и «Улица Дальнего Востока» - главная культурная площадка экономического форума. В этом году здесь возвели новострои - павильоны Забайкальского края и Республики Бурятия.

Первая экспозиция, которая привлекла внимание Юрия Трутнева — павильон Республики Бурятия. Бурятия в этом году впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме, как субъект Федерального округа. В павильоне широко представлен туристический потенциал региона. Но главная гордость Бурятии - новейший Ми-171А2 Улан-Удэнского авиационного завода.

Здесь неподалёку павильон Приморского края. В этом году перед архитекторами стояла важная задача: не просто рассказать, но и доказать, что край стремится стать лучшим в федеральном округе для ведения бизнеса, работы, а главное жизни.

И вот он главный экспонат благоустройства — мост на остров Елена. Большая стройка — часть владивостокской кольцевой автодороги. Она поможет разгрузить центральные улицы города и избавить дальневосточную столицу от пробок.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента РФ в ДФО: «За пять лет довольно многому научились. И по-другому представлять регион, по-другому готовить презентации, по-другому работать с инвесторами и результат у этой работы тоже есть».

А результат таков - проходимость «Улицы Дальнего Востока» на юбилейном форуме обещает до шести тысяч человек в час. Это и участники форума, и жители Приморья. К слову, в этом году на Восточный экономический приедут участники из 65 стран мира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]