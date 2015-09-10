Вакцинация от гриппа стартовала в Приморье

В этом году бесплатную вакцину от сезонного вирусного заболевания смогут получить 833,5 тысячи жителей края, из них почти 226 тысяч – дети от 6 месяцев до 18 лет.

Как сообщили в администрации Приморского края, в регион уже поставлено 100% вакцины против гриппа.

«Приморский край получил вакцину “Совигрипп” для детей и взрослых. Прививочная кампания стартовала в городах и районах края 2 сентября. В этом году планируется привить от сезонного заболевания 45% населения, это на 5% больше, чем в прошлом году», – сообщил врио вице-губернатора края – директор департамента здравоохранения Виктор Фисенко.

Сделать прививку от гриппа можно в поликлинике по месту жительства.

Все льготные категории получают иммунитет бесплатно. При себе нужно иметь паспорт и медицинский полис.

Напомним, бесплатная вакцинация против гриппа в Приморье проводится всем детям с 6 месяцев, учащимся 1-11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, людям старше 60 лет, беременным женщинам во втором и третьем триместре беременности, призывникам, людям с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Взрослые, не входящие в данные группы, могут пройти вакцинацию в частном порядке и за счет средств работодателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]