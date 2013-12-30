Во Владивостоке временно изменено расписание прибрежного морского транспорта

Во Владивостоке по техническим причинам временно изменено расписание прибрежного морского транспорта. Изменения в графике движения судна «Москва» будут действовать с 3 по 5 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, по техническим причинам рейсы теплохода «Москва» на период с 3 по 5 сентября на острова Попова и Рейнеке будут осуществляться по следующему расписанию:

Дата Отход из Владивостока Отход с о. Попова Отход с о. Рейнеке Отход с о. Попова 03.09.2019 07:00 08:20 14:30 16:25 16:55 19:00 20:10 04.09.2019 18:00 19:40 20:20 05.09.2019 07:00 08:20

Перевозки с 6 сентября - по установленному расписанию.

Обо всех изменениях в графике движения судов, которые работают на прибрежных линиях, можно узнавать по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]