Во Владивостоке временно изменено расписание прибрежного морского транспорта
Во Владивостоке по техническим причинам временно изменено расписание прибрежного морского транспорта. Изменения в графике движения судна «Москва» будут действовать с 3 по 5 сентября.
Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, по техническим причинам рейсы теплохода «Москва» на период с 3 по 5 сентября на острова Попова и Рейнеке будут осуществляться по следующему расписанию:
|
Дата
|
Отход из Владивостока
|
Отход
с о. Попова
|
Отход
с о. Рейнеке
|
Отход
с о. Попова
|
03.09.2019
|
07:00
|
08:20
|
|
|
14:30
|
|
16:25
|
16:55
|
19:00
|
20:10
|
|
|
04.09.2019
|
18:00
|
|
19:40
|
20:20
|
05.09.2019
|
07:00
|
08:20
|
|
Перевозки с 6 сентября - по установленному расписанию.
Обо всех изменениях в графике движения судов, которые работают на прибрежных линиях, можно узнавать по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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