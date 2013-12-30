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Во Владивостоке временно изменено расписание прибрежного морского транспорта

Во Владивостоке временно изменено расписание прибрежного морского транспорта

Фото: Администрация г. Владивостока

Во Владивостоке по техническим причинам временно изменено расписание прибрежного морского транспорта. Изменения в графике движения судна «Москва» будут действовать с 3 по 5 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, по техническим причинам рейсы теплохода «Москва» на период  с 3 по 5 сентября на острова Попова и Рейнеке будут осуществляться по следующему расписанию:

Дата

Отход из Владивостока

Отход

с о. Попова

Отход

с о. Рейнеке

Отход

с о. Попова

03.09.2019

07:00

08:20

 

 

14:30

 

16:25

16:55

19:00

20:10

 

 

04.09.2019

18:00

 

19:40

20:20

05.09.2019

07:00

08:20

 

 

Перевозки с 6 сентября - по установленному расписанию.

Обо всех изменениях в графике движения судов, которые работают на прибрежных линиях, можно узнавать по тел. 230-24-86 и 8-914-673-37-87.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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