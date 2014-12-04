Счастливое детство, деревянные игрушки: чугуевских Пап Карло отметили премией ВЭФ
Грузоперевозчик, производитель систем мониторинга давления в шинах, экспортер продуктов и фабрика по производству деревянных игрушек стали победителями Всероссийской премии «Экспортер года», - сообщили в пресс-службе ВЭФ "Вестям: Приморье".
Единая окружная конкурсная комиссия Всероссийской премии «Экспортер года» определила 10 победителей в Дальневосточном федеральном округе.
В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» в категории «малое и среднее предпринимательство» победила компания ООО «Русский экспорт» (Владивосток), которая занимается поставкой товаров Китай.
В номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории «крупный бизнес» победило ПАО «Приморавтотранс» (Владивосток), предоставляющее услуги автомобильных и грузоперевозок, прежде всего, в Китай, Монголию и Южную Корею.
В номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий» в категории «малое и среднее предпринимательство» победила компания «Телематик Солюшнс» (Владивосток) — производитель систем мониторинга давления и температуры в шинах, экспортирующая свои решения в Мексику, США, Канаду.
В номинации «Прорыв года» первое место досталось компании «Экотойс» (Чугуевка) по производству деревянных игрушек из натуральной древесины. Компания поставляет свою продукцию в Канаду, Соединенные Штаты Америки, страны Азиатско-Тихоокенаского региона и Европейского союза.
«Для российской экономики очевидна необходимость развития экспорта, в первую очередь, несырьевого, неэнергетического. Весомый вклад в продвижение отечественной продукции за рубеж вносит и Дальневосточный федеральный округ. Премия «Экспортер года» была учреждена для поддержки и развития отечественного бизнеса, ориентированного на экспорт. Нам важно отметить «чемпионов» экспортной деятельности, признать на государственном уровне их достижения», – отметил Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр».
Общее количество участников Премии в этом году уже превысило 1200 компаний. Наибольшей популярностью по ДФО пользовались номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса». Наибольшее количество первых мест в премии получили экспортеры из Приморского края.
«Результаты конкурса для нас – не только большая честь, но и признание большого труда наших экспортеров. Приморский край уделяет пристальное внимание поддержке как крупного бизнеса, так малого и среднего предпринимательства, и в экономических вопросах, выполняет задачу восточного форпоста страны. Надеемся, что наши компании займут достойное место во всероссийском финале Премии», - рассказал Олег Кожемяко, губернатор Приморского края.
За первое полугодие 2019 года компании Дальневосточного федерального округа экспортировали товаров и услуг на 14 млрд. долларов США. Наибольшая положительная динамика наблюдается в следующих отраслях: поставки мороженой рыбы, ракообразных, экспорт грузовых и пассажирских судов, полуфабрикатов нелегированной стали, а также газовых турбин. Увеличились поставки товаров несырьевого экспорта в страны СНГ, рост по сравнению с прошлым годом составил более 70 млн. долларов США.
Лучших производителей, поставляющих свою продукцию за рубеж, наградят премией «Экспортёр года» 4 сентября в рамках Восточного экономического форума.
Победители окружных этапов встретятся в финале Всероссийского конкурса на соискание Премии «Экспортер года» в ноябре 2019 г в Москве на форуме «Сделано в России».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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