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Нужен голос: Приморье может стать финалистом премии "National Geographic" в области экологического отдыха

Нужен голос: Приморье может стать финалистом премии "National Geographic" в области экологического отдыха

Фото: nat-geo.ru

Журнал National Geographic Traveler проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха.  Приморский край попал в номинацию «Российский экологический отдых», — сообщают «Вести: Приморье».

В голосовании участвуют пять регионов России. Безоговорочно и с большим отрывом лидирует Забайкальский край — 60% проголосовавших отдали свои предпочтения ему. Приморский край на втором месте, но результат очень скромный — всего 13%. Далее Астраханская (11%) и Волгоградская  (9%) области. И замыкает пятерку республика Саха (7%).   

Онлайн-голосование продлится до  12 октября 2019 года включительно. 

Победители будут официально объявлены 28 ноября 2019 года на мероприятии «National Geographic Traveler Awards 2019», которое состоится в Москве.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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