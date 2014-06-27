Нужен голос: Приморье может стать финалистом премии "National Geographic" в области экологического отдыха

Журнал National Geographic Traveler проводит голосование за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха. Приморский край попал в номинацию «Российский экологический отдых», — сообщают «Вести: Приморье».

В голосовании участвуют пять регионов России. Безоговорочно и с большим отрывом лидирует Забайкальский край — 60% проголосовавших отдали свои предпочтения ему. Приморский край на втором месте, но результат очень скромный — всего 13%. Далее Астраханская (11%) и Волгоградская (9%) области. И замыкает пятерку республика Саха (7%).

Онлайн-голосование продлится до 12 октября 2019 года включительно.

Победители будут официально объявлены 28 ноября 2019 года на мероприятии «National Geographic Traveler Awards 2019», которое состоится в Москве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]