Новости Общество Спорт

Сегодня, 04:24
 

Теннисисты из Якутии добирались до Уссурийска на контейнеровозе

Теннисисты из Якутии добирались до Уссурийска на контейнеровозе

Фото: vk.com Михаила Бутылева


Теннисисты из Якутии выбрали Уссурийск в качестве тренировочной базы. Некоторые юные спортсмены добирались до Приморья на контейнеровозе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на президента Федерации настольного тенниса Приморского края.

Второй раз за последние три месяца проводит сбор в Уссурийске команда по настольному теннису Мегино-Кангаласского района республики Саха (Якутия). 

Команда в составе пяти детей и их тренера приехала в Уссурийск из Якутии за собственные средства. Потратили солидные деньги, чтобы добраться до Приморья. Говорят, что можно было бы провести сборы где-нибудь поблизости от родных мест, но спортсмены ехали целенаправленно к президенту региональной общественной организации «Федерация настольного тенниса Приморского края» Михаилу Бутылеву, — об этом сообщается на личной странице М. Бутылева.

«Мнение о Михаиле среди теннисистов нашей республики такое: добросовестный, трудолюбивый, проводит интенсивные, полноценные интересные тренировки. Поэтому и приехали в Уссурийск, несмотря на то, что это и далеко, и недешево. Наши ожидания от тренировок и от общения с Михаилом полностью подтвердились», —  рассказывает руководитель команды Николай Луковцев

Тренер с тремя воспитанниками прилетели в Приморье на самолете, тогда как путь в Уссурийск двенадцатилетних однофамильцев и одноклассников Егора и Даниила Слепцовых растянулся на четыре дня.  Отец Егора – дальнобойщик, он и подбросил мальчишек на контейнеровозе. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря