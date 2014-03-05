Теннисисты из Якутии добирались до Уссурийска на контейнеровозе





Теннисисты из Якутии выбрали Уссурийск в качестве тренировочной базы. Некоторые юные спортсмены добирались до Приморья на контейнеровозе, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на президента Федерации настольного тенниса Приморского края.

Второй раз за последние три месяца проводит сбор в Уссурийске команда по настольному теннису Мегино-Кангаласского района республики Саха (Якутия).

Команда в составе пяти детей и их тренера приехала в Уссурийск из Якутии за собственные средства. Потратили солидные деньги, чтобы добраться до Приморья. Говорят, что можно было бы провести сборы где-нибудь поблизости от родных мест, но спортсмены ехали целенаправленно к президенту региональной общественной организации «Федерация настольного тенниса Приморского края» Михаилу Бутылеву, — об этом сообщается на личной странице М. Бутылева.

«Мнение о Михаиле среди теннисистов нашей республики такое: добросовестный, трудолюбивый, проводит интенсивные, полноценные интересные тренировки. Поэтому и приехали в Уссурийск, несмотря на то, что это и далеко, и недешево. Наши ожидания от тренировок и от общения с Михаилом полностью подтвердились», — рассказывает руководитель команды Николай Луковцев

Тренер с тремя воспитанниками прилетели в Приморье на самолете, тогда как путь в Уссурийск двенадцатилетних однофамильцев и одноклассников Егора и Даниила Слепцовых растянулся на четыре дня. Отец Егора – дальнобойщик, он и подбросил мальчишек на контейнеровозе.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]