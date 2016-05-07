Борт номер один приземлился во Владивостоке на рассвете

Борт номер один приземлился сегодня рано утром в дальневосточной столице. Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток из Монголии, где находился с официальным визитом, сообщает «Вести: Приморье».

Встречали Владимира Путина полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В ближайшие три дня президент России будет находиться в крае. Он намерен посетить несколько обьектов в разных районах Приморья. А основная программа визита , участие в Восточном экономическом форуме, который сегодня стартует во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]