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Борт номер один приземлился во Владивостоке на рассвете

Борт номер один приземлился во Владивостоке на рассвете

Борт номер один приземлился сегодня рано утром в дальневосточной столице. Президент Владимир Путин прибыл во Владивосток из Монголии, где находился с официальным визитом, сообщает «Вести: Приморье». 

Встречали Владимира Путина полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Приморья Олег Кожемяко. В ближайшие три дня президент России будет находиться в крае. Он намерен посетить несколько обьектов в разных районах Приморья. А основная программа визита , участие в Восточном экономическом форуме, который сегодня стартует во Владивостоке. 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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