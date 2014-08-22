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Владивосток ждет повторение августовского потопа?

Владивосток ждет повторение августовского потопа?

7-9 сентября во Владивостоке с вероятностью 80% ожидаются ливневые дожди с интенсивностью не менее 50 мм осадков, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт Примпогода.

Осадки начнутся еще вечером в пятницу, 6 сентября, а пик непогоды ожидается в воскресенье, 8 сентября. Напомним, что в Приморском крае объявлено "предварительное штормовое предупреждение".

24 августа на сайте "Вести:Приморье" была опубликована заметка "Во Владивостоке дождь будет идти 96 часов подряд".

Прогноз оправдался на 100%: с 27 по 30 августа во Владивостоке выпало более 200 миллиметров влаги, общая сумма осадков в августе-2019 превысила 500 мм, что стало новым климатическим рекордом для столицы Приморья.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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