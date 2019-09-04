Новости Экономика Видео

Сегодня, 14:11
 

На Русском острове открылся ВЭФ-2019

На Русском острове открылся Восточный экономический форум. В нем принимают участие тысячи гостей. В числе приглашенных – главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний, ведущие политики и эксперты. В деловой программе форума более 70 мероприятий. Последнюю информацию о том, с чего начался  Восточный экономический и что сейчас происходит в кампусе, рассказала корреспондент программы "Вести: Приморье" Татьяна Дубко.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря