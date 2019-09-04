На Русском острове открылся ВЭФ-2019
На Русском острове открылся Восточный экономический форум. В нем принимают участие тысячи гостей. В числе приглашенных – главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний, ведущие политики и эксперты. В деловой программе форума более 70 мероприятий. Последнюю информацию о том, с чего начался Восточный экономический и что сейчас происходит в кампусе, рассказала корреспондент программы "Вести: Приморье" Татьяна Дубко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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