На Русском острове открылся ВЭФ-2019

На Русском острове открылся Восточный экономический форум. В нем принимают участие тысячи гостей. В числе приглашенных – главы государств и правительств зарубежных стран, руководители крупных российских и международных компаний, ведущие политики и эксперты. В деловой программе форума более 70 мероприятий. Последнюю информацию о том, с чего начался Восточный экономический и что сейчас происходит в кампусе, рассказала корреспондент программы "Вести: Приморье" Татьяна Дубко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]