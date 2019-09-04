«Ростелеком» и Дальневосточный фонд высоких технологий намерены сотрудничать для реализации пилотного проекта «Умный город» на Дальнем Востоке

ПАО «Ростелеком», крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, и Дальневосточный фонд высоких технологий, занимающийся финансированием и поддержкой высокотехнологичных проектов на Дальнем Востоке России, заключили соглашение о взаимодействии для разработки предложений по созданию и реализации пилотного проекта «Умный город», определения его этапов, анализа требуемых объемов и источников финансирования.

Стороны намерены сотрудничать в определении приоритетов развития Дальнего Востока, совместно вырабатывать подходы к трансформации информационно-коммуникационной инфраструктуры регионов Дальнего Востока и созданию условий развития компетенций.

Кроме того, компании договорились о совместных проектах, направленных на развитие профессиональных сообществ, вовлеченных в технологическую среду дальневосточного региона.

Соглашение о намерении заключено в ходе Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке с 4 по 6 сентября 2019 года.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]