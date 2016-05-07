Владимир Путин встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди во Владивостоке

Глава Российского государства встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который прибыл в Россию с официальным визитом и для участия в Восточном экономическом форуме.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на kremlin.ru, Владимир Путин и Нарендра Моди встретились на причале острова Русский на территории Дальневосточного федерального университета, где проходит Восточный экономический форум. Затем они поднялись на катер «Ураган», на котором вместе от бухты Аякс отправились на верфь судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень.

Владимир Путин прибыл в Приморье из Монголии, где проходили торжества по случаю 80-летия победы на Халхин-Голе. Глава государства приехал во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. У него запланирован ряд встреч с иностранными лидерами – участниками ВЭФ.

Кроме того, под председательством Президента пройдет заседание президиума Госсовета по вопросу о национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

Вопросы развития Дальнего Востока глава государства обсудит также с представителями общественности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]