Ремонт по-владивостокски: «Спасибо, что не убило»

Во Владивостоке обрушился фасад многоэтажного жилого дома по улице Светланской, 8. Только по счастливой случайности, никто не пострадал, - сообщил очевидец на Whatsapp редакции "Вести: Приморье".

По словам местного жителя, ремонт фасада этого здания был произведен в прошлом, 2018 году. Не прошло и года, как облицовка начала осыпаться. Управляющая компания ничего лучше не придумала, как установить над входом в здание навес.

Сегодня, 4 сентября, произошел очередной обвал, навес не выдержал и обрушился. "Благо никого не убил", - подытожил житель этого дома.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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