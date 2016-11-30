Алмазный центр создадут в Приморье

Алмазный центр откроют во Владивостоке на базе действующей алмазной фабрики. Соответствующее соглашение подписали губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор компании «КГК ДВ» Рамани Витхалбхай в ходе пятого Восточного экономического форума, который стартовал в среду, 4 сентября, на острове Русский.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края, соглашение подразумевает строительство специализированного комплекса, в котором одновременно разместятся несколько гранильных производств, горнорудная компания «АЛРОСА», Гохран России и таможня, которые будут работать по принципу единого алмазного кластера. Проектом предусмотрено также создание алмазной биржи.

«В алмазном центре будет создана вся необходимая инфраструктура для размещения потенциальных гранильных производств помимо “КГК ДВ”. Действующая фабрика будет реконструирована и расширена, что позволит удвоить ее производственную мощность», – пояснили в департаменте экономики и развития предпринимательства Приморского края.

Объем капитальных вложений в реализацию проекта составит не менее 1,5 миллиарда рублей. Планируется создать не менее 50 новых рабочих мест.

Фабрика по огранке алмазов открылась во Владивостоке в сентябре 2017 года. Торжественный старт работе предприятия дал Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего Восточного экономического форума. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,8 миллиарда рублей с учетом необходимых средств для приобретения алмазного сырья. Инвестором уже вложено в производство 460 миллионов рублей, закуплено высокотехнологичное оборудование в Израиле, Индии, Швейцарии.

В рамках реализации проекта создано 150 рабочих мест, в дальнейшем планируется увеличить количество сотрудников до 400 человек.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]