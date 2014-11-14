Систему электронного оформления импортных грузов запустили в Приморье
Полностью электронное оформление интермодальных перевозок импортных грузов (Интертран) через Владивостокский морской торговый порт начато в Приморье. В церемонии отправки пилотного груза по маршруту Йокогама–Владивосток–Москва, оформленного по новой технологии, приняли участие заместитель Министра транспорта России Юрий Цветков, первый замгендиректора ОАО «РЖД» Александр Мишарин и врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.
Как сообщили в администрации края, благодаря Интертрану сокращается общее время оформления документов на 4 суток. Новая технология включает в себя безбумажное оформление до 30 операций, связанных с оформлением и отправкой грузов.
«Оформление памяток, вагонных листов, составление различных актов – все это будет проходить на местах погрузки и выгрузки», – пояснили специалисты.
На первом этапе реализации проекта технология будет доступна для оформления импортных перевозок, затем расширена на перевозки транзитных грузов из стран АТР в Европу.
В рамках первой отправки по интермодальному маршруту из Иокогамы в Москву, включающему морскую и железнодорожную перевозки, будут доставлены контейнеры с автозапчастями и комплектующими.
По словам Юрия Цветкова, запуск системы – важное событие для всей транспортной отрасли, требующее создание новых информационных технологий.
«Проект дает импульс развитию контейнерных перевозок по всему Дальнему Востоку, а следовательно и более ускоренному развитию транспортной отрасли региона», – отметил замминистра.
После торжественного запуска системы состоялась символическая погрузка контейнера, пришедшего из Японии, на железнодорожную платформу, после чего состав отправится в Московскую область. Это первый тестовый маршрут с полным электронным сопровождением.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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