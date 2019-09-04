Лидеры четырех зарубежных государств примут участие в ВЭФ-2019
Рубрика "Мнение". Директор Восточного экономического форума Игорь Павлов рассказал о том, что будет происходить на полях ВЭФ-2019.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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