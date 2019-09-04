ДВФУ будет готовить кадры для одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока
Рубрика "Мнение": ДВФУ заключил соглашение с одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока о подготовке квалифицированных кадров. Об этом сообщил на полях ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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