ДВФУ будет готовить кадры для одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока

Рубрика "Мнение": ДВФУ заключил соглашение с одной из крупнейших угледобывающих компаний Дальнего Востока о подготовке квалифицированных кадров. Об этом сообщил на полях ВЭФ ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]