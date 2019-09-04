Вера Щербина: Четыре региона Дальнего Востока подписали соглашение о развитии круизного туризма
Четыре региона Дальнего Востока подписали соглашение о развитии круизного туризма. Об этом рассказали на полях ВЭФ-2019 первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина и директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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