Вера Щербина: Четыре региона Дальнего Востока подписали соглашение о развитии круизного туризма

Четыре региона Дальнего Востока подписали соглашение о развитии круизного туризма. Об этом рассказали на полях ВЭФ-2019 первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина и директор департамента туризма администрации Приморского края Константин Шестаков.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]