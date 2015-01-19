Обещали починить: блогер в полутораметровой дорожной яме привлек внимание городской администрации

Фото человека по грудь в дорожной яме опубликовал сегодня популярный приморский паблик @dpskontrol_125rus, — сообщают «Вести: Приморье».

Довольно оперативно на публикацию отреагировали представители городской администрации: «Спасибо за внимание к этой проблеме! Специалисты администрации Владивостока уже находятся на месте, где образовалась яма. Они исследуют ситуацию, разбираются в причинах образования ямы. В ближайшее время будут приняты необходимые меры по обеспечению безопасности движения автомобилей, также образовавшуюся яму устранят».

Горожане воспользовались присутствием официальных представителей власти в обсуждении фото и назвали еще несколько адресов с аналогичными проблемами: «Раз ваши специалисты уже там, то пусть прогуляются по дороге с Фадеева на Борисенко, это буквально в 100 метрах и посмотрят, во что она превратилась, по одной полосе уже никто не едет, невозможно».

Также владивостокцы попросили обратить внимание на дорогу от Фирсова до Карбышева, яму напротив почтового отделения №16, правую полосу улицы Никифорова и другие проблемные места.

Не обошлось и без злых шуток. Некоторые предложили посадить в яму тех, кто принимал этот участок дороги. Кто-то выдвинул идею, что в яме можно прятаться от сотрудников ГИБДД. Но большинство подписчиков были встревожены тем, какие несчастья могут случиться с автомобилистами в этом месте в темное время суток.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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