Обман или невежество: как тайский мост попал на сувенирку вместо "Золотого"?

Мост Рамы VIII в Бангкоке изобразили на печатной продукции ВЭФ вместо знаменитого вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье».

«Это же тоже Азия, что вы хотите!», — уже придумали защиту для опростоволосившихся авторов буклетов пользователи соцсетей.

Фотографии с "ненашим" мостом разлетелись по интернету в первый день открытия юбилейного ВЭФ. По свидетельству очевидцев, печатную продукцию уже изъяли, но снимки грубой ошибки по-прежнему доступны каждому.

Отметим, что неприятный конфуз случился у Минпромторга, который изображением моста украсил не только буклеты и сувенирную продукцию, но также и свой стенд.

Пользователи сети стали строить предположения, как так вышло. Кто-то предположил, что виноваты чиновники, не знающие отличий между двумя мостами. Другие, как ни странно, встали на их защиту, предложив задать вопрос тем, кто разрабатывал дизайнй и исполнял заказ.

И теперь общественность ждет официального заявления о причине такого промаха.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]