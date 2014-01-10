Обман или невежество: как тайский мост попал на сувенирку вместо "Золотого"?
Мост Рамы VIII в Бангкоке изобразили на печатной продукции ВЭФ вместо знаменитого вантового моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке, — сообщают «Вести: Приморье».
«Это же тоже Азия, что вы хотите!», — уже придумали защиту для опростоволосившихся авторов буклетов пользователи соцсетей.
Фотографии с "ненашим" мостом разлетелись по интернету в первый день открытия юбилейного ВЭФ. По свидетельству очевидцев, печатную продукцию уже изъяли, но снимки грубой ошибки по-прежнему доступны каждому.
Отметим, что неприятный конфуз случился у Минпромторга, который изображением моста украсил не только буклеты и сувенирную продукцию, но также и свой стенд.
Пользователи сети стали строить предположения, как так вышло. Кто-то предположил, что виноваты чиновники, не знающие отличий между двумя мостами. Другие, как ни странно, встали на их защиту, предложив задать вопрос тем, кто разрабатывал дизайнй и исполнял заказ.
И теперь общественность ждет официального заявления о причине такого промаха.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
10.10.2016 Пользователи соцсетей Владивостока в очередной раз поиздевались над Золотым мостом
-
11.03.2016 Строители "Золотого" во Владивостоке бьют тревогу: С мостом проблемы
-
02.09.2015 Более 10 тысяч подписей собрано в поддержку открытого для пешеходов Золотого моста
-
18.08.2015 Наталья Изотова: «Запрет пешеходных прогулок по Золотому мосту – удар по имиджу города»
-
18.03.2015 Мост через бухту Золотой Рог в Приморье полностью подключен к электричеству
-
10.01.2014 Обслуживать Золотой мост будет ЗАО «ТМК»
Добавить комментарий