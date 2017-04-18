Ремонт онлайн: интерактивную карту дорожных работ показали министру транспорта

Интерактивную карту дорожных работ презентовали Министру транспорта России Евгению Дитриху на ВЭФ, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-центр Росавтодора.

Карта создана в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она которая показывает в режиме онлайн, где и какие работы проводятся во всех 83 субъектах России, принимающих участие в нацпроекте.

Особое внимание — регионам Дальневосточного федерального округа. Общее количество объектов, вошедших в программу дорожных работ этого года в рамках реализации нацпроекта в регионе, — свыше 380. Это ремонт и капитальный ремонт улиц, региональных трасс, а также мероприятия, направленные на снижение аварийно-опасных участков дорог: установка светофоров, барьерного и перильного ограждения, обустройство линий электроосвещения, пешеходных переходов и др.

Общая площадь работ по устройству дорожного покрытия составляет около 7,5 млн кв. м, по сравнению с концом августа 2019 года показатель увеличился с учетом включения дополнительных объектов за счет экономии средств, образовавшихся по результатам торгов.

Общий объем финансирования из федерального бюджета субъектов Дальневосточного федерального округа (11 субъектов) в 2019 году составляет более 8 млрд 800 млн руб.

За шесть лет планируется увеличить долю региональных дорог округа, отвечающих нормативным требованиям, с 44,3% до 51,1%, дорожной сети городских агломераций — с 43,9% до 85,2%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]