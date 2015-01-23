Четырехполосную ВКАД начнут строить 2021 году
Строительство Владивостокской кольцевой автомобильной дороги (ВКАД) должно быть начато уже в 2021 году, сообщают «Вести: Приморье».
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко объявил об этом на церемонии подписания соглашения с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и акционерным обществом «ВЭБ Инфраструктура» в ходе пятого Восточного экономического форума.
По информации пресс-службы администрации ПК, соглашение предусматривает сотрудничество сторон в привлечении инвестиций, реализации проектов по развитию инфраструктуры, подготовке их технико-экономических обоснований. Один из проектов – Владивостокская кольцевая автомобильная дорога. Это четырехполосная магистраль непрерывного движения, основное направление которой «Остров Русский – Мыс Токаревского – Мыс Кунгасный – улица Русская – улица Маковского» определено генеральным планом города и его транспортной схемой.
Строительство ВКАД позволит решить вопросы по разгрузке магистралей города от транспорта и транзита грузов в морские порты в обход городских территорий. По словам Олега Кожемяко, проект даст импульс развитию дальневосточной столицы и всего Приморского края.
«Построенная инфраструктура поможет разгрузить центральные улицы города, избавить от пробок, оптимизировать транспортные потоки, ведущие к нашим портам. Этот проект одобрен руководством нашей страны. И участие ВЭБ послужит дополнительным источником для реализации его в срок. За 2020 год мы должны подготовить все обоснования сметной стоимости, экономические расчеты, чтобы в 2021 году выйти на практическую реализацию проекта», – заявил Губернатор.
Олег Кожемяко добавил, что проект ВКАД, включая строительство моста на остров Елена, в этом году представлен в павильоне Приморского края на ВЭФ-2019. Ознакомиться с ним участники форума могут 4-6 сентября, жители и гости Владивостока – 7-8 сентября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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