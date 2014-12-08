Президент наблюдал в режиме онлайн за пуском рядя предприятий Дальнего Востока
На полях Восточного экономического форума Президент осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, а также в режиме видеоконференции наблюдал за запуском ряда предприятий.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, в ходе осмотра выставочной экспозиции в режиме конференц-связи глава государства дал старт ряду проектов. В частности, Президенту представили новый пассажирский терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта Хабаровск, рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, горно-перерабатывающий комплекс на базе серебряного месторождения Вертикальное в Республике Саха (Якутия), а также проект строительства Амурского газохимического комплекса.
В сопровождении заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова Владимир Путин ознакомился с интерактивной презентацией итогов социально-экономического развития макрорегиона за 2014–2019 годы и информацией о перспективных инициативах.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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