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Президент наблюдал в режиме онлайн за пуском рядя предприятий Дальнего Востока

Президент наблюдал в режиме онлайн за пуском рядя предприятий Дальнего Востока

Фото: kremlin.ru

На полях Восточного экономического форума Президент осмотрел выставку территорий опережающего развития Дальнего Востока, а также в режиме видеоконференции наблюдал за запуском ряда предприятий.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, в ходе осмотра выста­вочной экспозиции в режиме конференц-связи глава государства дал старт ряду проектов. В частности, Президенту представили новый пассажирский терминал внутренних воздушных линий международного аэропорта Хабаровск, рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан, горно-перерабатываю­щий комплекс на базе се­ребряного месторождения Вертикальное в Республике Саха (Якутия), а также проект строительства Амур­ского газохимического комп­лекса.

В сопровождении заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова Владимир Путин ознакомился с интерактивной презентацией итогов социально-экономического развития макрорегиона за 2014–2019 годы и информацией о перспективных инициативах.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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