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Дом на дальневосточном гектаре в Приморье можно построить на льготных условиях

Дом на дальневосточном гектаре в Приморье можно построить на льготных условиях

Фото: ФИС «На Дальний Восток»

Почти 5,5 тысячи кубометров леса отведено под комплекты для сборки деревянных домов в Приморье. О новом пилотном проекте рассказал и.о. вице-губернатора края Михаил Петров на сессии «Освоение дальневосточных гектаров: новые меры государственной поддержки», которая состоялась во второй день Восточного экономического форума, 5 сентября.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, в Приморье запущен пилотный проект по готовым комплектам для сборки деревянных домов.

«Администрация Приморского края совместно с Агентством по развитию человеческого капитала разработала законопроект, который увеличивает норматив добычи леса для строительства жилого дома до 200 кубометров», – проинформировал заместитель главы региона.

По его словам, материал изготовления дома можно приобрести на льготных условиях.

«Для этих целей на территории Приморского края отведено почти 315 гектаров, 5,5 тысяч кубометров леса. Мы будем отслеживать работу по реализации проекта и регулировать размер площади лесозаготовки», – добавил Михаил Петров.

Участники совещания отметили, что сейчас основными видами использования лесных участков на дальневосточных гектарах являются пчеловодство и осуществление рекреационной деятельности.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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