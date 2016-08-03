Во Владивостоке состоялась встреча российского президента с премьер-министром Малайзии
Состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, в частности вопросы сотрудничества в торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах.
Отдельно обсуждались актуальные темы международной и региональной повестки дня, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие в рамках различные интеграционных объединений.
Беседа прошла на полях Восточного экономического форума.
"Сейчас мы видим интерес российской компании в том, чтобы организовать университет и обучающие центры в области авиакосмических технологий. Мы приветствуем это решение, так как с тех пор, как мы приняли решение закупать российские самолеты, дальнейшего продвижения в наших отношениях не было. Мы весьма заинтересованы в получении доступа к российским технологиям и в особенности к космическим технологиям. Со своей стороны мы можем способствовать увеличению присутствия Российской Федерации в Юго-Восточной Азии. Мы всегда стараемся сохранить баланс интересов для тех стран, которые заинтересованы в инвестициях", - отметил в ходе встречи с главой российского государства Махатхир Мохамад.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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