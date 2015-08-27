Глава государства провел встречу с премьер-министром Японии на полях ВЭФ-2019
Состоялась встреча Владимира Путина с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, в ходе встречи обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений и ход реализации ранее достигнутых договоренностей.
Беседа прошла на полях Восточного экономического форума.
В ходе встречи премьер-министр Японии Синдзо Абэ отметил: "С момента нашей последней встречи прошло только два месяца, тем не менее, за это время у нас поступательно, шаг за шагом реализуется наша договоренность, такая как посещение мест захоронений бывшими жителями на четырех островах, проведенная три года подряд, начало крупных проектов совместной хозяйственной деятельности.
В Осаке в церемонии завершения российско-японских перекрёстных годов мы заявили об открытии года японо-российских межрегиональных обменов со следующего года. Мы хотели бы углубить наши обмены в широких областях. Уверен, что такие мероприятия и обмены, ориентированные на будущее, послужат фундаментом дальнейших японо-российских отношений.
Сегодня я рассчитываю на откровенные обмены мнениями по двусторонним вопросам, начиная с проблемы заключения мирного договора, а также по международным вопросам, ориентированным на будущее".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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