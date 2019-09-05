Сразу четыре компании из Приморского края признаны победителями этапа конкурса «Экспортер года» в Дальневосточном округе. Вручение Всероссийской премии прошло в рамках пятого Восточного экономического форума. Представляем двух героев. Дерево для одних — лучший в мире материал. Обрабатывать его в приморской глубинке научились так, что и младенцы могут играть березовыми погремушками. Другие выбрали тему безопасности шин, как раз для самого автомобильного города страны.

Дерево завораживает, орех восхищает. Кто бы мог подумать, но кедровая пустышка — полый внутри дальневосточный гигант — лучше всего остального шлифует твердые породы. Процесс именуют галтовкой.

Детали — для детских конструкторов. Их много, есть и цельно деревянные маленькие самолеты, машинки, зверята. Приморских мастеров с некоторых пор хорошо знают в Новой Зеландии, Японии, США и Канаде.

Александр Симакин, директор предприятия по производству игрушек: «Недавно мы отправили пробную партию игрушек в Австралию и Швецию».

Автор: «Для Австралии сделали кенгуру?»

Александр Симакин, директор предприятия по производству игрушек: «Не только для Австралии, это для детишек всего мира».

Теперь они — часть электронной витрины Приморского края на мировой торговой платформе. Для местных предприятий среднего и малого бизнеса — это вариант господдержки.

Денис Дробот, заместитель директора Центра экспорта администрации Приморского края: «В настоящий момент помогаем им оформить сертификат качества для европейского рынка».

Среди лучших экспортеров - и производители систем мониторинга давления и температуры в шинах. Из Приморья их поставляют в грузовые автопарки по всему свету.

Павел Овсяников, директор компании по производству систем мониторинга давления и температуры в шинах: «Когда люди ставят нашу систему, у них колеса ходят дольше, топлива ест машина меньше».

Экспортный потенциал края высок, только успевай развернуться в регионе с такими мощными соседями, как Китай, например. На этом рынке уже весь мир. Но изобретательность и экологичность предприятий дальневосточного региона говорят о том, что приморцы пока не опоздали.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]