Сергей Дарькин сменил образ и написал монографию (фото)
Экс-губернатор Приморья, руководитель тихоокеанской инвестиционной группы "ТИГР" Сергей Дарькин появился на пятом Восточном экономическом форуме в новых элегантных очках "а-ля Гарри Поттер". Его фотография в кампании с президентом ФИФА Джанни Инфантино появилась в соцсетях Владивостока.
Дарькин представил руководителю мирового футбола новые крытый футбольный манеж, который при содействии группы "ТИГР" построили недавно на запасном поле стадиона "Динамо" во Владивостоке.
Кроме того, недавно в жизни экс-руководителя Приморья произошел еще один знаменательный шаг. Он вошел в авторский коллектив, написавший научную монографию «Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России». Кандидат экономических наук Дарькин вместе с председателем Экспертного совета ТИГР, заведующим кафедрой финансовой стратегии МШЭ МГУ, Иностранным членом РАН В.Л. Квинтом выступил научным редактором для автора монографии профессора кафедры финансовой стратегии МШЭ МГУ, д.э.н. И.В. Новиковой.
В пресс-релизе, размещенном на сайте тихоокеанской инвестгруппы "ТИГР", в частности, указывается: "В работе впервые представлены креативные подходы к стратегическому решению проблем обеспечения трудовыми ресурсами Дальневосточного региона России. Предложены критерии оценки общественной и экономической эффективности стратегии".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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