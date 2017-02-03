Сергей Дарькин сменил образ и написал монографию (фото)

Экс-губернатор Приморья, руководитель тихоокеанской инвестиционной группы "ТИГР" Сергей Дарькин появился на пятом Восточном экономическом форуме в новых элегантных очках "а-ля Гарри Поттер". Его фотография в кампании с президентом ФИФА Джанни Инфантино появилась в соцсетях Владивостока.

Дарькин представил руководителю мирового футбола новые крытый футбольный манеж, который при содействии группы "ТИГР" построили недавно на запасном поле стадиона "Динамо" во Владивостоке.

Кроме того, недавно в жизни экс-руководителя Приморья произошел еще один знаменательный шаг. Он вошел в авторский коллектив, написавший научную монографию «Стратегическое развитие трудовых ресурсов Дальнего Востока России». Кандидат экономических наук Дарькин вместе с председателем Экспертного совета ТИГР, заведующим кафедрой финансовой стратегии МШЭ МГУ, Иностранным членом РАН В.Л. Квинтом выступил научным редактором для автора монографии профессора кафедры финансовой стратегии МШЭ МГУ, д.э.н. И.В. Новиковой.

В пресс-релизе, размещенном на сайте тихоокеанской инвестгруппы "ТИГР", в частности, указывается: "В работе впервые представлены креативные подходы к стратегическому решению проблем обеспечения трудовыми ресурсами Дальневосточного региона России. Предложены критерии оценки общественной и экономической эффективности стратегии".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]