Выставка, рассказывающая о феномене Владивостокской крепости, открылась в рамках ВЭФ

Приморский музей имени В.К. Арсеньева совместно с Государственным музеем-заповедником «Владивостокская крепость» презентовали участникам Восточного экономического форума выставочный проект, посвящённый уникальному фортификационному комплексу столицы Дальнего Востока. 5 сентября в Музее Города была представлена экспозиция «Владивосток. Время крепости». В мероприятии приняли участие заместитель министра культуры Российской Федерации П.В. Степанов, директор музея-заповедника В.А. Шалай.

Новая экспозиция представляет историю и феномен Владивостокской крепости, которая в этом году отмечает своё 130-летие. Гости Музея Города увидят предметы вооружения солдат рубежа XIX–XX веков, награды, документы, письма и фотографии из коллекции Приморского музея имени В.К. Арсеньева, а также других российских музеев и архивов. Одним из элементов экспозиции является гранд-макет, воспроизводящий территорию полуострова Муравьёва-Амурского и острова Русский 1914–1916 годов и часть объектов крепостной инфраструктуры. Гранд-макет сопровождает видеоинсталляция с показом различных объектов крепости и фортификационных элементов.

Экспозиция «Владивосток. Время крепости» общей площадью 250 квадратных метров будет выполнять функцию визит-центра Владивостокской крепости. Посетители познакомятся с фортификационными объектами нашего города и узнают о судьбах людей, причастных к созданию крепости, а также получат представление об этапах грандиозного строительства и масштабах оборонительного комплекса. Экспозиция будет открыта для посещения с 12 сентября.

Главная задача музея-заповедника – сохранение и популяризация объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», реализация его музейно-исторического потенциала, создание новой точки притяжения туристических потоков. Большинство объектов крепости являются объектами культурного наследия и уникальным примером русской фортификационной архитектуры.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]