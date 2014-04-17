Владимир Путин встретился с заместителем Премьера Госсовета Китая Ху Чуньхуа

Владимир Путин встретился с заместителем Премьера Госсовета Китайской Народной Республики Ху Чуньхуа.

В этом году Россия и Китай отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт Кремля, глава российского государства отметил особый характер российско-китайских отношений.

"Наш стратегический характер отношений подтверждается большим объемом нашего взаимодействия в самых чувствительных и важнейших для наших стран и народов областях. Благодаря усилиям Председателя Си Цзиньпина, правительства Китая и ваших российских партнёров – моих коллег – мы продвигаемся очень хорошо в торгово-экономической сфере, превысили даже наши планы по объемам торгового оборота. Активно работаем в сфере укрепления международных институтов и систем безопасности, сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене", - заявил российский президент и попросил передать самый искренний и дружеский привет Председателю Си Цзиньпину.

"У нас большой рынок, а у России – большой объем производительной мощности. Поэтому наше сотрудничество в полной мере многообещающее", - отметил Ху Чуньхуа. - Сегодня утром мы с вице-премьером господином Трутневым провели очень удачные переговоры относительно сотрудничества в формате северо-восток Китая – Дальний Восток России. Мы остановились на конкретных проектах сотрудничества".

В прошлом году товарооборот между Китаем и Россией превысил 100 миллиардов долларов США. Ранее главы двух стран поставили новую задачу – это 200 миллиардов долларов к 2024 году.

"Мы по линии соответствующих министерств и ведомств совместно разрабатываем конкретные меры по реализации этих целей. В частности, для расширения не только традиционной сферы торговли, но и подготовки новых точек роста: например, транснациональной электронной коммерции. Для этого необходимо повышать также уровень упрощения в оформлениях таможенных процедур, и мы уверены в достижении этой цели", - заявил Ху Чуньхуа.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]