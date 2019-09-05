ВЭФ -2019: второй день форума
Сегодня, 5 сентября, на острове Русский продолжает свою работу Восточный экономический форум. Центральным событием этого дня станет пленарное заседание с участием Владимира Путина, президента Монголии, премьер-министров Индии, Малайзии и Японии. Также в программе десятки круглых столов, сессий и дискуссий. Некоторые из них буду посвящены цифровизации транспортных коридоров на Дальнем Востоке, развитию международного сотрудничества в научно-технической отрасли. С полей ВЭФ сообщает Евгений Талов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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