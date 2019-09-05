На полях Восточного экономического форума не только обсуждают международные вопросы и подписывают соглашения о сотрудничестве, но и организуют дискуссионные площадки для решения актуальных вопросов. На одной из них побывала — Александра Мостовая и выяснила, какие современные технологии внедряют при перевалке сыпучих грузов в Находке.

Александра Мостовая, корреспондент: «Перевалка угля и экологические особенности в дальневосточном регионе — главная тема сегодняшней дискуссии, которую впервые проводят на полях Всточного экономического форума».

Житель Находки Артём Трембовлев занимается проблемами перевалки угля в Находке уже несколько лет. Он - президент общественной организации. На эту встречу возлагает большие надежды — только конструктивный диалог поможет решить проблемы Находки, Врангеля и порта Посьет.

Артём Трембовлев, президент общественной организации «Надежда»: «Мы не планируем оставлять эту проблему, так как она до конца ещё не исчезла. Мы категорически за то, что существуют подобные площадки и даже на полях этого форума, потому что участие общественных организаций, вовлечение в эти процессы, оно действительно способно влиять на конструктивное решение подобных проблем».

На этой площадке — общественные активисты, представители бизнеса, учёные и местные жители. Перевалка угля влияет на экономику всего Дальнего Востока. Сейчас стивидорные компании внедряют передовые технологии перевалки грузов. В Находке "Терминал Астафьева" создаёт новую экологически безопасную систему перевалки угля. Концепцию проекта разработала японская компания. На предприятии строят первый в дальневосточных регионах закрытый навес над территорией. Он надежно укроет зону выгрузки вагонов.

Александр Агошков, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, президент Тихоокеанской академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности: «В соответствии с обращением президента, с обращением губернатора, многие стивидорные компании Находки и бухты Врангеля отработали достаточно хорошее мероприятие и в настоящее время эта проблема потихонечку снижается».

Проблему стивидоры решают — и это отмечают не только местные жители, но и учёные, которые регулярно выезжают в Находку и Врангель на проверки. Они исследуют акваторию и побережье.

Яна Блиновская, профессор кафедры безопасности в чрезвычайных ситуациях зашиты окружающей среды инженерной школы ДВФУ: «И с точки зрения науки, и с точки зрения бизнеса уже есть очень хорошие результаты по той ситуации, которая складывается собственно в портах, мы можем сейчас увидеть значительное уменьшение опыления, мы проводим исследования».

Перенять мировой опыт — одна из главных задач для стивидорных компаний. Сейчас на предприятиях создают новые системы пылеподавления, строят ветрозащитные экраны, закупают современное оборудование, и тем самым создают благоприятные условия для местных жителей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]