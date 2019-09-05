При росте заболеваемости раком в Приморье мы ждем падение смертности - главный онколог РФ
Врио вице-губернатора департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор Фисенко и главный онколог Министерства здравоохранения РФ Андрей Карпин в рубрике "Мнение".
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
13.06.2019 Имена двух новых вице-губернаторов Приморья назвал Олег Кожемяко
-
22.01.2019 Назначен глава департамента здравоохранения Приморья
-
24.07.2018 Рубрика «Мнение»: Рыбопромысловый флот Приморья требует обновления
-
05.07.2018 Показатель младенческой смертности снизился в Приморье
-
29.05.2015 В Приморье снизилась смертность в ДТП
-
20.03.2015 В печальной общероссийской статистике смертности от онкологии Приморье держит второе место
Добавить комментарий