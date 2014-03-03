Новые буклеты Минпромторга без тайского моста напечатают за счет подрядчика
Минпромторг публично принес извинения за ошибку в сувенирной продукции и буклетах, изготовленных для распространения среди гостей Восточного экономического форума, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на официальный аккаунт Инстаграм ведомства.
«Друзья, мы признаём ошибку - на буклетах и другой сувенирной продукции к V Восточному экономическому форуму по ошибке было размещено изображение вантового моста в Бангкоке вместо моста на остров Русский», — говорится в сообщении.
Сотрудники министерства поблагодарили гостей мероприятия за внимательность, справедливую критику и указание на ошибку и пообещали, что досадное недоразумение будет исправлено в кратчайшие сроки.
«Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ», — отметили в Минпромторге.
Естественно, подписчики начали задавать вопросы: во сколько обойдется перепечатка и за чей счет она будет произведена. Специалисты ответили, что перепечатка осуществляется за счёт подрядчика, допустившего ошибку.
А вот вопрос, кто утвердил макет перед выпуском в тираж, остался без ответа.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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