Тропический ливень сделал суперфинал дальневосточной дрифт-серии более зрелищным

Дым, мощь, жар, а потом ливень — зрелищно завершился официальный сезон Российской дрифт-серии на Дальнем Востоке, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе «РДС».

Судя по накалу страстей, количеству перезаездов, погодным условиям и вниманию зрителей это был действительно суперфинал. По традиции гоночный день стартовал с тренировочной сессии и одиночных квалификационных заездов. Дымно, мощно, жарко — так кратко можно описать эту часть дня. Победителем квалификации стал камчатский гонщик Алексей Козлов, мини-сенсацию совершил Денис Сорокопуд — 16-летний гонщик в первой же попытке показал второй результат, подвинув именитых гонщиков.

За пять минут до начала парных заездов на «Примринг» обрушился мощнейший, буквально тропический ливень. В итоге организаторы были вынуждены отложить старт гонки на час. В 15.00 зрители заняли места на трибунах, а пилоты поехали парные заезды по непредсказуемому покрытию — асфальт на «Примринге» намеренно уложен полосами, на стыке которых после дождя образовались коварные участки.

В первой части парных заездов — топ-16 пилоты скорее пытались справляться не с соперником, а с мокрой трассой. В этой части из соревнований неожиданно выбыли опытные пилоты РДС — Алексей Линьков, Константин Горчаков и Константин Распевин. Не прошли дальше Антон Трусов, Максим Соколов, Евгений Ефанов, Иван Покотило и Вадим Сыромятнов.

Начиная с топ-8 зрители смогли сполна насладиться парным дрифтом. Алексей Передерей «вынес» из сражения за победу в гонке своего сокомандника Максима Седых, что, однако, не помешало последнему отпраздновать четвёртое чемпионство в РДС-Восток. Денис Сорокопуд также решил завершить сезон мощно — дебютант сезона в заезде с Григорием Гусевым абсолютно бесстрашно пролетал самые опасные участки трассы, что, однако, привело к контакту с поролоновым ограждением. «Ну это же финал сезона!» — так Денис оправдал своё рискованное поведение на трассе. В итоге до топ-4 добрались два представителя Владивостока — Алексей Передерей и Константин Авшаров, камчадал Алексей Козлов и Григорий Гусев из Находки.

В споре за третье место Алексей Козлов объехал Константина Авшарова, Григорий Гусев стал первым, а Алексей Передерей вторым.

Однако финал сезона не означает, что дрифт на этом завершён. Как сообщил Анатолий Аксюточкин, один из организаторов РДС-Восток, приморцев и гостей края 21 сентября ждёт новое дрифт-событие «РДС без границ»: «Мы решили продолжить дрифт-сезон. Как вы знаете, «Примринг» перенёс международную дрифт-битву на будущий год, поэтому мы, РДС-Восток решили провести мероприятие нового формата — всё то, что не решались сделать долго. Нам самим безумно интересно увидеть, что получится, но это будет круто и необычно, соревнование будет однодневное — пройдёт 21 числа, называться оно будет «РДС без границ».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]