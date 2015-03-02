«Вот что я люблю»: McDonald’s откроется во Владивостоке

Для Владивостока сделают исключение. Раньше сеть «Макдоналдс» открывали только в городах-миллионниках. Но столицу ДВФО гендиректор «Мака» назвал городом с большим потенциалом, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Глава города Олег Гуменюк встретился на полях пятого Восточного экономического форума с генеральным директором «Макдоналдс» в России Марком Карена. Стороны обсудили перспективы открытия во Владивостоке сети знаменитых на весь мир предприятий общественного питания.

Как сообщили в компании, «Макдоналдс» в последние пять лет активно наращивает объем инвестиций в российскую экономику, расширяя свое присутствие на рынке. Известно, что свои предприятия «Макдоналдс» открывает преимущественно в городах с населением не менее миллиона жителей. Столица Дальнего Востока может стать исключением из правила.

«Владивосток – не миллионник, но ваш город имеет колоссальный потенциал! Поэтому мы понимаем – настало время, и мы идем к вам», - заявил г-н Карена, комментируя решение руководства компании.

В ходе переговоров Олег Гуменюк и Марк Карена обсудили ряд вопросов и деталей проекта. Поскольку в России компания давно взяла курс на использование продуктов преимущественно местных производителей, такая же политика предполагается и в дальневосточном регионе. Так, «Макдоналдс» рассматривает возможность развития базы местных поставщиков овощей, мясной и рыбной продукции для сандвичей, упаковки и даже булок. Такой подход оправдан с разных точек зрения – начиная от затрат на транспортировку до вопроса свежести продуктов.

Немаловажным является вопрос выбора помещений или площадок для строительства предприятий общественного питания: рассматривается как возможность приобретения подходящих помещений или зданий, так и нового строительства. Компания планирует также открыть свои зоны и на площадках фуд-кортов действующих торгово-развлекательных комплексов Владивостока.

«Во Владивостоке – высокая конкуренция на рынке услуг общественного питания. Если здесь появится еще один игрок – это будет хорошим событием. «Макдоналдс» традиционно является социально ответственным бизнесом, открытие сети точек питания – это новые рабочие места, налоги, что важно для нашего города, - подчеркнул мэр Владивостока Олег Гуменюк. – Нам нужны качественные услуги, инвесторы, развитие бизнеса».

«Дальневосточный федеральный округ, несомненно, является перспективным регионом для «Макдоналдс» с точки зрения покупательского потенциала, дальнейшего развития бизнеса и локализации сети поставщиков, подчеркнул Марк Карена. - Мы говорим о возможности открытия в Приморском крае 5-10 предприятий в ближайшие 2-3 года. Первый планируем открыть уже в следующем году».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]