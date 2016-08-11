Министр спорта РФ преодолел 5 км забега в поддержку редких животных Дальнего Востока
Более 500 человек приняли участие в забеге в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, который открыл второй день V Восточного экономического форума, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».
Дистанции в 1 и 5 км были проложены по территории Приморского океанариума.
«В этом году уже традиционный забег, объединяющий участников Форума и жителей Приморья, проходит под девизом «Спорт - норма жизни». Пробежаться в хорошей компании, в красивой обстановке – это лучшее начало дня и хорошая подзарядка энергией для работы», – отметил министр спорта РФ Павел Колобков, преодолевший дистанцию в 5 км.
В забеге приняли участие призер Олимпиады-2012, 17-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль, мэр Владивостока Олег Гуменюк, участники международного пула молодых лидеров Friends for Leadership из Японии, Индии и Нигерии.
Быстрее всех 1 км пробежали Евгений Карпунин и Дарья Матвейчева. Победителями на дистанции в 5 км стали – Роман Исаев и Дарья Козлова.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
29.08.2019 Фотоохота - в подарок: по тигриной тропе пройдет победитель аукциона на «ВЭФ»
-
20.05.2019 Более 3,5 тысяч человек пробежали «ЗаБег» во Владивостоке
-
04.09.2017 Во Владивостоке состоится благотворительный забег в защиту редких видов животных
-
29.08.2017 Благотворительный забег временно ограничит движение на о. Русский
-
29.08.2016 Более 600 человек примут участие в благотворительном забеге в Приморье
-
11.08.2016 Благотворительный забег в защиту редких животных пройдет во Владивостоке в ходе ВЭФ под патронатом Кремля
Добавить комментарий