Министр спорта РФ преодолел 5 км забега в поддержку редких животных Дальнего Востока

Более 500 человек приняли участие в забеге в поддержку редких видов животных Дальнего Востока, который открыл второй день V Восточного экономического форума, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу центра «Амурский тигр».

Дистанции в 1 и 5 км были проложены по территории Приморского океанариума.

«В этом году уже традиционный забег, объединяющий участников Форума и жителей Приморья, проходит под девизом «Спорт - норма жизни». Пробежаться в хорошей компании, в красивой обстановке – это лучшее начало дня и хорошая подзарядка энергией для работы», – отметил министр спорта РФ Павел Колобков, преодолевший дистанцию в 5 км.

В забеге приняли участие призер Олимпиады-2012, 17-кратный чемпион мира по гребле на каноэ Иван Штыль, мэр Владивостока Олег Гуменюк, участники международного пула молодых лидеров Friends for Leadership из Японии, Индии и Нигерии.

Быстрее всех 1 км пробежали Евгений Карпунин и Дарья Матвейчева. Победителями на дистанции в 5 км стали – Роман Исаев и Дарья Козлова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]