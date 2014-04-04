Новости Общество Экономика

Сегодня, 05:10
 

Рыночная цена квадратного метра жилья в Приморье выросла на 6,2 тысячи рублей

Рыночная цена квадратного метра жилья в Приморье выросла на 6,2 тысячи рублей

Фото: rg.ru

Министерство строительства и ЖКХ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионах России на четвертый квартал 2019 года. В Приморье его стоимость выросла с 56 до 62 тысяч рублей, — сообщают «Вести: Приморье».

Проект приказа с перечнем цен опубликован для общественного обсуждения. Этот показатель используется для расчета размера субсидий из федерального жилья на покупку жилья для детей-сирот, инвалидов, военнослужащих, участников боевых действий, ветеранов и других льготных категорий, — уточняется в «Российской газете». 

Средняя рыночная цена за квадратный метр вычисляется на основе среднерыночных цен на первичном и вторичном рынках, а также средней фактической стоимости строительства одного квадратного метра.

В 33 регионах квадратный метр подорожал. Например, в Москве - с 99,4 тысячи до 105 тысяч рублей, в Татарстане - с 50,2 тысячи до 53 тысяч. Сильнее всего рост заметен на Дальнем Востоке: там подорожание произошло во всех регионах. Например, в Приморском крае в прошлом году квадратный метр стоил 56,1 тысячу рублей, а в этом — уже 62,3 тысячи.

«Сегодня цены на первичном рынке растут с опережением нормативов Минстроя. Ситуация связана с переходом отрасли на проектное финансирование. В среднем к концу года удорожание может составить 7-10%, так как часть затрат на обслуживание кредитов девелоперы будут перекладывать на покупателя», - рассказал в интервью РГ член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Есть еще ряд других факторов, влияющих на подорожание. Во-первых, сейчас один банк за другим снижает ставки по ипотеке: это может привести к повышению спроса, который, в свою очередь, способен спровоцировать рост цен. Во-вторых, нестабильность рубля и рост себестоимости стройматериалов тоже могут подтолкнуть цены вверх, говорят в компании ИНКОМ-Недвижимость.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:




Восток 24: Наши вести









Отдых у моря