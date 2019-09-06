Трансформация бизнеса через развитие его экосистемы. Сложный вопрос в доступной форме обсудили на полях Восточного экономического форума. Участники дискуссии на реальных примерах доказали: чтобы преуспевать, крупным компаниям современного мира не достаточно работать только на нужды рынка.

Крупный бизнес должен стать ядром, вокруг которого формируются новые идеи, улучшается качество жизни людей. Такова центральная тема обсуждений на одной из пленарных сессий «ВЭФ-2019». Участники дискуссии пришли к выводу: в работе современных предприятий не стоит оперировать лишь скупыми законами рынка — такая стратегия не гарантирует качественный рост.

Игорь Корытько, генеральный директор «Трубной металлургической компании»: «Так было еще совсем недавно, когда предприятия старались выстраивать технологический процесс, фокусироваться на издержках и, в общем-то, производить продукцию и продавать ее. Сегодня продукт усложняется, становится все больше технологичным и наукоемким».

Основной докладчик сессии — новый партнер Восточного форума и один из мировых лидеров в своей отрасли «Трубная металлургическая компания». 20 процентов углеводоров в мире добывают или транспортируют с помощью трубной продукции «ТМК». Однако сегодня компания производит не только трубы, главный продукт — это новые высокотехнологичные решения для своих клиентов. Получить их не удалось бы без тесного взаимодействия с вузами, развития научных программ и создания собственного центра передовых технологий в Сколково. Помимо этого компания создает вокруг своих предприятий мощную социальную инфраструктуру для сотрудников — все это и называется экосистемой бизнеса, которую «ТМК» планирует привнести и на Дальний Восток.

Игорь Корытько, генеральный директор «Трубной металлургической компании»: «Безусловно, мы планируем расширять наше присутствие на Дальнем Востоке. В частности, уже в сентябре мы открываем постоянное представительство «Трубной металлургической компании» в Южно-Сахалинске».

Трубная металлургическая компания — это один из примеров успешного развития бизнес-экосистем. Перспективы внедрения такого подхода на Дальнем Востоке также обсудили губернатор Магаданской области, представители банка «Сосьете Женераль», компаний «Ростех», «САП», «Синара – транспортные машины» и фонда «Сколково».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]