«Улица Дальнего Востока» открывается для свободного посещения. Уже в эти выходные прогуляться по набережной острова Русский смогут все желающие. Дальневосточные регионы вновь представили здесь свои достижения, инновационные разработки и достопримечательности. Виктория Сарада сегодня прогулялась по "Улице Дальнего Востока".

Экономический потенциал Федерального округа в одном месте. На набережной бухты Аякс в 11 павильонах представлено природное богатство и достижения дальневосточных регионов.

Сейчас заходим в, так сказать, новострой - павильон Забайкальского края. В этом году регион впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме, как субъект федерального округа.

Дина Корзун, директор музейно-выставочного центра Забайкальского края: "Нашей мини-экспозицией Забайкальского края мы постарались представить интерактивную зону, где можно выбрать одежду любого народа нашего региона, а также самобытную культуру, представляющую собой предметы быта, национальные костюмы...".

Еще один новичок на «Улице Дальнего Востока» - Республика Бурятия. В павильоне рядом с этнокультурным наследием, произведения современного искусства... Но самое интересное здесь - это буддийский лама-астролог.

Жаргал Дугданов, буддийский монах (Республика Бурятия): "У нас центр буддизма находится в Бурятии, поэтому я здесь представляю буддизм. Астрология - это дополнительное направление, но основное - мы, конечно, изучаем философию. Философия буддимзма заключается в том, чтобы полноценно накапливать добродетели, то есть помогать людям и не совершать никакие недобродетельные деяния. И самое главное - обуздать свое сознание, вернее - себя контролировать - это есть учение Будды".

А это уже экспозиция Магаданской области. Здесь играют шансон и предлагают промыть золото.

Александр Казаков, золотодобытчик: «Для того, чтобы промыть золото, нам нужен сибирский лоток. И легкими движениями мы заставляем оставаться нужный нам металл, и выливаем воду и все самое ненужное...».

Важность этой выставки подчеркнул и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Вице-премьер отметил, если раньше экспозиция была нацелена на будущее, то на пятом, юбилейном, форуме – это уже демонстрация результатов. Поскольку в некоторых павильонах представлены уже построенные предприятия.

В дни форума проходимость «Улицы Дальнего Востока» - тысячи человек. Пока здесь гуляют гости и участники ВЭФ. А уже 7 сентября «Социальный день» - экспозиция откроется для организованных групп, многодетных семей, пенсионеров и ветеранов. В воскресенье здесь ждут всех желающих. Однако, чтобы получить бесплатный билет на «Улицу Дальнего Востока» необходимо будет зарегистрироваться на официальном сайте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]