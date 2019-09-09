Семь миллиардов на разработку крупного месторождения меди выдали в рамках ВЭФ-2019. Видеорепортаж Евгения Талова
Фонд развития Дальнего Востока выдаст льготный кредит на разработку одного из крупнейших месторождений меди в мире. Соглашение было подписано с «Русской медной компанией» на пятом Восточном экономическом форуме. Интерес к проекту проявили и крупнейшие российские банки.
На полях ВЭФ решается будущее горнодобывающей отрасли Дальнего Востока. Русская медная компания, «Газпромбанк», «Сбербанк» и государственная корпорация развития ВЭБ.РФ подписали меморандум о совместном финансировании разработки Малмыжского месторождения меди. На сегодня в Хабаровском крае сокрыты колоссальные запасы меди и золота — больше миллиарда тонн руды.
Алексей Белоус, заместитель председателя правления АО «Газпромбанк»: «У нас достаточно большой опыт работы с «Русской медной компанией», мы реализовали уже два таких проекта больших в Челябинской области. Это третья история в России. Сейчас проект действительно достаточно большой, поэтому реализуем его в синдикате с нашими коллегами из ВЭБа в рамках фабрики проектного финансирования и «Сбербанком»».
Разработка Малмыжского месторождения должна стать ключевым проектом отрасли во всем дальневосточном регионе и одним из крупнейших в России. Для освоения природных запасов "РМК" планирует построить горно-обогатительный комбинат — мощностью 56 миллионов тонн руды в год — с обширной инфраструктурой. Для этого Фонд развития Дальнего Востока предоставит «РМК» льготный долгосрочный кредит в семь миллиардов рублей. Соответствующее соглашение было подписано в присутствии вице-премьера Юрия Трутнева и стало одним из ключевых в рамках Восточного экономического форума.
Всеволод Левин, президент АО «Русская медная компания»: «Для экономики региона это и рабочие места — около 2,5 тысяч. Это и налоги — за весь проект мы оцениваем около 136 миллиардов рублей налоговых поступлений».
Сейчас разработка Малмыжского месторождения в Хабаровском крае находится на стадии геологической разведки. Строительство предприятия инвестор планирует завершить в 2024-ом. И благодаря работе Восточного экономического форума на пути к этой цели был сделан серьезный шаг вперед.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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